Photographie : Rencontres d’Arles, un état de conscience

La ville d’Arles propose sa 54e édition des Rencontres internationales de la photographie. Un festival qui se veut un miroir de la société, de ses questionnements et des mouvements de fond qui la traverse.

Le photographe est là pour nous montrer ce que nous ne voyons pas ou pour mettre en lumière des singularités de regards sur le monde. Paradoxalement dans notre époque saturée d'images et d'écrans, où chaque jour des millions d'images sont publiées et partagées, les Rencontres d'Arles proposent de prendre le temps de regarder.



Charles Fréger. Sivappu, Kulasai Dussehra, Udangudi, Tamil Nadu, Inde. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.

Cet événement veut se faire l'écho de l'état de conscience de notre monde, de ses transformations, notamment la prise en considération des problématiques environnementales. Une collaboration avec la cité Anthropocène (École urbaine de l’Université de Lyon) propose une exploration de l'écosystème du territoire arlésien qui nous rappelle l'importance de protéger la terre et l'eau.



Agnès Varda. Jouteurs à Sète, tirage argentique d’époque, vers 1952. Avec l’aimable autorisation de la Succession Agnès Varda / Collection Rosalie Varda.

À ne pas manquer, la thématique entre le cinéma et les images photographiques, avec le travail, entre autres, D’Agnès Varda, de Wim Wenders et de Gregory Crewdson ou une rétrospective célébrant les 50 ans du journal Libération, qui a influencé les nouvelles approches en matière de photographie de presse.



Gregory Crewdson. Starkfield Lane, série An Eclipse of Moths, épreuve pigmentaire, 2018-2019. Avec l’aimable autorisation de l’artiste.



Christian Weiss. Manifestation MLF à Paris, le 8 mars 1975 . Avec l’aimable autorisation du photographe.

À voir également, la magnifique collection de portraits de Florence et Damien Bachelot au Musée Réattu), à la photographie très contemporaine (lauréats de la fondation Louis Roederer dans la surprenante installation de l’église des Frères prêcheurs ou mises en scène du photographe Charles Fréger à la chapelle Saint Martin du Méjan), sans oublier des dispositifs ludiques et sensoriels dans les anciens ateliers de mécanique générale (Fondation LUMA)

Arles 2023 - Fondation Louis Roederer

Et les retrouvailles des amateurs ou professionnels dans les rues ensoleillées aux murs débordant d’images. Arles 2023 est fidèle à sa réputation : un moment festif et créatif à apprécier sans modération !

Rencontres internationales de la photographie d’Arles 2023. Jusqu’au 24 septembre. Semaine d’ouverture du 3 au 9 juillet avec projections, conférences, spectacles. Expositions du 3 juillet au 24 septembre

https://www.rencontres-arles.com/