Les expos à voir à Lyon en mai

Quatre expos sélectionnées par la rédaction de Lyon Capitale

En famille, puzzle contrecollé sur dibond, 26 x 36cm © G. Chamahian, 2014

La galerie Le Bleu du Ciel accueille Sous les balcons fleuris de Guillaume Chamahian, qui aborde la guerre en Syrie, pays martyrisé et massacré par Bachar el-Assad et sa famille, au pouvoir depuis 1970. L’artiste a réalisé un véritable travail d’enquête pour, dit-il, “entreprendre la guerre civile”, nourri de documents, photos, vidéos, maquettes et objets qui proviennent de ce qu’il a hacké : magazines, ouvrages d’histoire, dossiers et rapports, archives, dark web, réseaux sociaux, etc. Un travail de reconstitution et de mémoire impressionnant ! (jusqu’au 25 mai).

© LPA

Ouvrant ses espaces à l’art contemporain depuis des années, Lyon Parc Auto propose Extreme Sitting, une installation immersive du duo AuchKatzStudio qui invite le visiteur à contempler la nature, assis, et en prenant le temps de percevoir – dans une relation sensible à la peinture tridimensionnelle et au design sculptural – la peinture et la sculpture sous un angle inhabituel. L’exposition se déploie simultanément au parc Saint-Antoine et au centre d’art Kommet dans le quartier de la Guillotière (jusqu’au 18 mai).

Alin Bozbiciu, Escape Veronel, 2023 (Artissima)

Après le succès de l’an dernier, François et Michelle Philippon ouvrent au public leur impressionnante collection d’art contemporain située dans un ancien moulin en pierres dorées appelé Artissima qui longe la promenade des guinguettes en bord de Saône à Rochetaillée.

Peintures et sculptures sont plus que jamais à l’honneur avec la présentation de nombreuses nouvelles œuvres : Chiharu Shiota, Wang Keping, Zanele Muholi, Gloria Friedmann, Megan Rooney, Yan Cheng Wang, Malgorzata Mirga-Tas… Deux nouvelles salles d’exposition offrent également aux visiteurs un parcours inédit révélant les coulisses de la collection et l’atmosphère confidentielle du lieu. Les visites sont guidées et en petit nombre, une escapade à ne pas rater ! (jusqu’au 26 octobre).

Accompagnée depuis plusieurs années par la galerie Ceysson & Bénétière, Trudy Benson est une artiste new-yorkaise de 39 ans, inscrite dans la droite ligne de l’abstraction lyrique américaine.

Son travail se compose toujours d’un premier fond à l’acrylique, souvent moucheté, qu’elle vient recouvrir de formes et de couleurs sur plusieurs plans, terminant toujours par des arabesques apposées au tube de peinture ou à l’aérographe, créant ainsi des espaces de lectures différents.

Aérienne et très colorée, Nothing Net est à découvrir dans cette belle galerie lyonnaise jusqu’au 18 mai.