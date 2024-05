Danse au Radiant-Bellevue : Douce France !

Formée à Lyon en 2002 par Aurélien Kairo, la compagnie De Fakto propose des spectacles issus de la culture hip-hop, des arts du mime et du geste, conçus comme des rencontres joyeuses avec le public.

C’est la Vida ne déroge pas à cette tradition et nous entraîne dans l’univers de la chanson française avec, entre autres, Charles Trenet, Georges Brassens, Charles Aznavour, Édith Piaf, Dany Brillant, Luis Mariano.

Le chorégraphe les réinterprète avec un humour qui met en exergue les stéréotypes que leurs chansons trimbalent sur une composition électro hip-hop.

Ainsi la Douce France de Charles Trenet est remixée à vive allure tandis que les deux danseurs David Walther et Liesbeth Kiebooms bondissent du hip-hop à la salsa et troquent les danses de salon pour une version plus house dance, racontant avec tendresse les moments forts de la vie d’un couple. Un spectacle à voir en famille !

C’est la Vida ! - Compagnie De Fakto – Le 15 mai au Radiant-Bellevue