Deux films représenteront la Région Auvergne-Rhône-Alpes lors de la 78e édition du festival de Cannes. L'organisation de l'événement vient de compléter sa sélection, parmi les films choisis : Le Roi Soleil et Laurent dans le vent, deux films co-produits par la Région. En partie financées dans le cadre d'Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma, les deux productions seront présentées lors du festival tenu du 13 au 24 mai prochain.

Réalisé par le lyonnais Vincent Maël Cardonna, le court-métrage Le Roi Soleil sera présenté en séance de minuit. Son synopsis : un homme est mort au Roi Soleil, un bar-PMU de Versailles. Il laisse un ticket de loto gagnant de plusieurs millions d’euros. En s’arrangeant un peu avec la réalité et leur conscience, les témoins du drame pourraient repartir avec l’argent…

Laurent dans le vent, réalisé par le jeune trio Anton Balekdjian, Léo Couture et Mattéo Eustachon raconte une toute autre histoire. Dans celle-ci, Laurent 29 ans, cherche un sens à sa vie. Sans travail ni logement, il atterrit dans une station de ski déserte hors saison et s’immisce dans la vie des rares habitants qu’il rencontre.

Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma

Pour rappel, ces financements interviennent dans le cadre du programme Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma. A travers celui-ci, la Région dispose d'un fond de coproduction. Ce dernier permet de participer au financement de douze à quinze films par an, à hauteur de 20 000 euros. Un soutien à l'écriture et au développement, plafonné à 20 000 euros pour les courts-métrages est également proposé.

Parmi les films coproduits par la Région : le primé Anatomie d'une chute de Justine Triet, récompensé par l'Oscar du meilleur scénario original et six Césars, dont celui du meilleur film. Mais aussi le film Un petit truc en plus d'Artus, ou encore Vingt-dieu de Louise Courvoisier.

