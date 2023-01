Alexis Guillaume est directeur des cinémas Pathé du Grand Lyon. Dans l'émission "6 minutes chrono", il évoque les audiences 2022 et les ambitions des salles.

En 2022, les cinémas Pathé du Grand Lyon et de Mâcon ont enregistré 1,7 million d'entrées, les trois quarts du niveau d'avant Covid. Le Carré de Soie prend la première place avec 700 000 entrées, suivi de Vaise et de Bellecour qui engrangent entre 450 000 et 500 000 entrées - et Mâcon aux environs de 350 000 entrées.

"La tendance est indiscutablement positive, encourageante, avec une reprise de l'activité surtout sur une clientèle occasionnelle."

Avatar 2 et Top Gun, les grosse locomotives

Clientèle qui s'est rendue dans les cinémas Pathé, car c'est d'eux dont on parle dans ce "6 minutes chrono", avec quelques gros titres comme Top Gun : Maverick et Avatar 2 : la voie de l'eau.

Ce dernier, deuxième volet de la franchise initiée par James Cameron en 2009, vient d'intégrer le Top 5 des plus grands succès de tous les temps (trois sont du réalisateur canadien).

Pour Avatar 2, le Pathé Carré de Soie est aujourd'hui le 8e cinéma français qui a attiré le plus de spectateurs (+ de 80 000), suivi par Vaise (+ de 50 000 entrées) et de Bellecour (+ de 45 000).

"Créer l'événement"

"Notre vision c'est que pour que les spectateurs viennent dans nos salles, il faut créer l'événement, et pour créer l'événement il faut des films exceptionnels qu'on peut voir dans des qualités exceptionnelles, aussi bien de confort que de technologies."

La Pathé propose des salles IMAX (Carré de Soie), Dolby (Vaise), 4DX (Bellecour et Carré de Soie), et Onlyx Led (Bellecour), "l'une des cinq salles équipées en Europe".

Pour les 90 ans du Pathé Bellecour, inauguré en 1933, Guillaume Alexis détaille les projets de rénovation, "de fond en comble", des dix salles pour "plus de confort" et avec "un passage à la projection laser".

