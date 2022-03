Fête du Livre de Bron : rencontre avec Jean-Pierre Martin

Lors de la rentrée littéraire de 2020, Jean-Pierre Martin avait frôlé le prix Goncourt avec Mes Fous, manière, selon ses termes, “d’herbier psychotique”. Le voilà déjà de retour sur la scène littéraire avec Le monde des Martin.

Un ouvrage qui évoque la vie d’une cinquantaine de personnages portant le même patronyme que lui. Dans les premières pages, l’auteur a la courtoisie d’informer le lecteur sur celles, 731 quand même, qui suivront. “Tous mes Martin auront été l’occasion d’un voyage dans l’espace et le temps, du IVe siècle à nos jours, de l’Inde à l’Australie, d’Alençon à l’Amérique, du Chili à Vienne, de la Wallonie à la Nouvelle-France, du Levant à la Saskatchewan, de Prague à Stockholm, de Mimizan à la Sibérie… Chacun, à sa façon, est un aventurier : héros ou salaud, sage ou fou, artiste ou explorateur, missionnaire ou militant, transfuge ou sédentaire, chercheur d’absolu ou risque-tout, ange ou canaille.”

Au cours des quarante et une “histoires de Martin” que propose le livre, nous prenons connaissance de la singulière destinée d’un spécimen Martin, examiné avec empathie.

Un talent de conteur hors pair

L’épopée “martinienne” a été conçue avec l’aide d’ouvrages historiques, de témoignages anciens ou de carnets familiaux. Dans cette biographie collective, on trouve des Martin de toute obédience religieuse, ou sans aucune, sur tous les continents, des Blancs, des métis, des Noirs.

Depuis l’ouverture du bal avec le saint Martinus fondateur, né au IVe siècle, jusqu’à Trayvon Martin, jeune Noir assassiné en 2012 par un vigile raciste, qui donna naissance au mouvement Black Lives Matter. En passant par Jacques-François Martin qui s’illustra durant les guerres napoléoniennes, Pedro Martins qui fut évêque au Japon ou José de San Martín, sorte d’alter ego méconnu de Simón Bolívar.

On ne peut qu’être touché par tous ces Martin. Parce que le Martin écrivain qui les exhume de l’oubli possède un talent de conteur hors pair. Et un style à la fois malicieux et pétri d’humanité.

Le monde des Martin – Jean-Pierre Martin, éditions de l’Olivier, 734 p., 25,90 €.

À la Fête du Livre de Bron – Rencontre, lecture, projection avec Jean-Pierre Martin à la médiathèque Jean-Prévost, le 9 mars à 20 h.