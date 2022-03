Lyon - Journée des droits des femmes : émission spéciale "Courir pour Elles"

A l'occasion de la Journée internationale des Droits des femmes, Lyon Capitale et Fiducial ont souhaité valoriser les différentes actions menées par l'association lyonnaise "Courir pour Elles".

Vidéo - Dans le cadre d'une émission spéciale, Sophie Moreau, fondatrice et présidente de Courir pour Elles, présente les trois formats de l’événement solidaire de mai 2022, et les différentes missions de l’association lyonnaise. Sur notre plateau, place à de nombreux témoignages, notamment de femmes en soin, de Rachel, enseignante d’Activité physique adaptée (APA), d’Yves Mataix, directeur médical de Médipôle Hôpital Mutualiste, et de Patrick Mazerot, PDG de l’Appart Fitness.

Pour vous inscrire aux différents événements : www.njuko.net/courirpourelles2022/select_competition

L'émission débute à la 4e minute.