Vaulx-en-Velin : il déambule armé d'un sabre et prononce "Allah Akbar" lors de son interpellation

Un homma a été interpellé lundi alors qu'il déambulait à Vaulx-en-Velin armé d'un katana.

Armé d'un katana, vêtu d'une djellaba, un homme déambulant dans le quartier du Mas-du-Taureau à Vaulx-en-Velin a été interpellé par un équipage de la brigade anticriminalité lundi vers 10 h 30.

Selon nos confrères du Progrès, l'homme a prononcé "Allah Akbar" (Dieu est grand en arabe) au moment de son arrestation.

Pour l'heure, rien ne permet d'affirmer néanmoins que l'homme prévoyait de s'en prendre à une ou plusieurs personnes. Aucun passant n'a été blessé.