Expo : Amazonie contemporaine au musée des Confluences

Le musée des Confluences nous propose de découvrir les différentes facettes d’une Amazonie plurielle et ancrée dans le monde moderne.

Fruit de missions qu’il a effectuées auprès de plusieurs peuples d’Amazonie et en collaboration avec eux – Ashaninka, Kayapo Mêbengôkre, Wayana et Apalaï –, le musée des Confluences nous propose de découvrir les différentes facettes d’une Amazonie contemporaine pour aller contre cette image réductrice d’une “forêt vierge”, inhospitalière, fermée à l’influence humaine, alors qu’elle est en réalité peuplée depuis neuf mille ans avant notre ère par des habitants en grande interaction avec leur environnement.

Élaborées entre 2018 et 2022, les collections sont matérielles et immatérielles et documentent par le son, la vidéo et la photographie, les traditions orales, les pratiques rituelles, la particularité de l’artisanat et du savoir-faire de ces peuples mais aussi leurs connaissances de la forêt ainsi que les luttes pour la défense des territoires.

Amazonies – Du 18 avril au 8 février 2026 au musée des Confluences – museedesconfluences.fr