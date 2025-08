Bison Futé : encore un week-end compliqué sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes

Le drapeau rouge sera hissé ce week-end dans le sens des départs sur les routes d’Auvergne-Rhône-Alpes, annonce Bison Futé.

La circulation sera encore compliquée sur les routes de la région Auvergne-Rhône-Alpes samedi 9 août alors que le drapeau rouge est hissé par Bison Futé.

Dans le sens des départs, il est conseillé d’éviter l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 6 heures à 17 heures, et entre Orange et Marseille, de 15 heures à 17 heures. Mais également le tunnel du Mont-Blanc (N205), entre la France et l’Italie, de 10 heures à 16 heures.

Une circulation plus fluide dans le sens des retours

Dans le sens des retours, la circulation restera dense, mais pas saturée. Il est toutefois conseillé aux automobilistes d’éviter l’autoroute A7, entre Marseille et Orange, de 11 heures à 16 heures, et entre Orange et Lyon, de 12 heures à 19 heures. Le tunnel du Mont-Blanc est aussi concerné entre 15 heures et 19 heures.

Dimanche, Bison Futé sort le drapeau vert tandis que la circulation devrait être de retour à la normale.