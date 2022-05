Du théâtre à pleines dents aux Clochards-Célestes

Conte moderne et pop, alliant la danse et le théâtre, Rouge Dents est une commande d’écriture passée à l’autrice Pauline Peyrade, lauréate 2017 de la bourse du Centre national du livre.

Pensé comme un “monologue augmenté”, le spectacle dépeint le combat d’une jeune fille face à elle-même, telle la reine de Blanche-Neige devant son miroir. Inspirée de Femmes qui courent avec les loups, le roman de Clarissa Pinkola Estés, la pièce distingue deux archétypes de femmes, deux reflets d’une même ado qui se font face sur la scène.

Le projet parle du tiraillement entre l’envie irrépressible de faire comme tout le monde, et le besoin vital d’être soi-même. À travers le parcours initiatique d’une adolescente en proie aux carcans du féminin contemporain, c’est une expérience sensible qui est proposée aux spectateurs. L’expérience par le corps, le verbe et l’image de la quête du corps féminin.

Rouge Dents – Du 19 au 23 mai aux Clochards-Célestes

Rencontre avec l’équipe à l’issue de la représentation : vendredi 20 mai 2022