Devendra Banhart au Transbordeur : le freak c’est chic !

Le songwriter américain est revenu en 2023 avec un nouvel album, Flying Wig. Il sera en concert au Transbordeur le 18 novembre.

Il y a une vingtaine d’années, un type aux airs de hobo christique (ou de Charles Manson mannequin pour Elle) et à la voix de chèvre débarquait dans le paysage pop avec un folk dépouillé nous rejouant la grande épopée hippie. Traînant derrière lui une bande de freaks pratiquant un folk de foire aussi original qu’agaçant (CocoRosie, Joanna Newsom, Vetiver, Antony and The Johnsons…).

En 2006, l’une de ses chansons devient un tube mondial en illustrant une pub pour Renault qui fait danser un éléphant (sic). Toujours aussi porté sur la loufoquerie, Banhart a enregistré son dernier album dans une robe prêtée par la productrice dudit : Cate Le Bon. Un original, on vous dit.

Devendra Banhart – Le 18 novembre, au Transbordeur