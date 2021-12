Spectacle en famille au Théâtre de Vénissieux : les acrobaties complices de Nuye

Les six acrobates de la compagnie barcelonaise Eia présentent Nuye au théâtre de Vénissieux le 17 décembre. Spectaculaire et poétique !

Sur scène, un mur garni de trous, de portes et d’un trampoline, autour duquel les six acrobates évoluent. Grâce à la présence des artistes, cette cloison semble parfois s’animer… Reflétant les thèmes propres aux relations humaines – confiance, dualité, conflits… –, les circassiens s’adonnent à leur spécialité : les portés acrobatiques.

Avec fluidité, ils enchaînent les numéros dans une énergie hors du commun. On les sent soudés, complices, utilisant leur souplesse et leur puissance pour devenir de véritables partenaires pouvant s’appuyer les uns sur les autres – au propre comme au figuré – dans cette prise de risque indéniable. Il en résulte un spectacle impressionnant, mêlant force et douceur, émotions et prouesses physiques.

Nuye – Le 17 décembre au théâtre de Vénissieux, Vénissieux. À partir de 8 ans. www.theatre-venissieux.fr