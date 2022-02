Culture à Lyon : rendez-vous brésilien à la maison de la danse

La São Paulo Dance Company, une des plus grandes compagnies brésiliennes, revient à Lyon avec un programme flamboyant mené par quatre grands chorégraphes. À ne pas rater !

Dirigée par Inês Bogéa, la São Paulo Dance Company s’est dotée, depuis sa création en 2008, d’un répertoire varié qui va du classique au contemporain, composé de pièces appartenant à de grands artistes comme William Forsythe, Édouard Lock, Nacho Duato ou encore Jirí Kylián.

Le programme présenté à la Maison de la danse invite quatre autres chorégraphes qui ont chacun un univers très particulier avec un point commun : traquer l’émotion et la virtuosité des interprètes pour nous offrir une danse écrite au cordeau.

On retrouve avec un plaisir non dissimulé le Brésilien Jomar Mesquita qui dirige la compagnie Mimulus et qui manie avec brio depuis plusieurs années tango, contemporain et théâtralité au service d’une danse éclatante et sensuelle.

Sa pièce Ngali dépeint différentes histoires d’amour qui incluent une troisième personne, bouleversant ainsi les rapports amoureux, scrutant différentes manières d’aimer.

Marco Goecke a créé L’Oiseau de feu, un pas de deux charnel et captivant sur la musique de Stravinsky qui ressemble à une rencontre entre un oiseau qui danse et un humain qui vole.

Cassi Abranches, dont c’est la troisième pièce pour la compagnie, explore avec Agora la notion de temps dans toutes ses significations : mémoire, météorologie ou musique.

Chaque mouvement y est sculpté par le rythme, un mélange de rock, de chants et de percussions afro-brésiliennes.

Enfin Joëlle Bouvier, figure majeure de la nouvelle danse en France, propose Odisseia, inspirée par le voyage mais aussi la question de la migration, des départs et des espoirs. Passion, amour et sensibilité extrême constituent la chair d’une danse exacerbée par une musique qui mélange des fragments des Bachianas brasileiras avec des extraits de la Passion selon saint Matthieu de Bach.

São Paulo Dance Company – Du 6 au 11 février à la Maison de la danse