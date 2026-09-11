Culture
Wagner-Bruckner © MX France

Concert d’ouverture : teutonique des plaques à l'Opéra de Lyon

  • par Guillaume Médioni

    • Comme en réponse à l’ouverture de saison symphonique de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, l’Opéra y va lui aussi de son concert inaugural en compagnie de son maestro maison.

    Daniele Rustioni, directeur musical émérite de l’Opéra de Lyon et maintenant chef d’orchestre invité du Metropolitan Opera de New York, a – comme son homologue voisin de l’Auditorium – visiblement l’intention de marquer les esprits en s’attaquant à des pièces de choix au cours d’un programme qui ne tient pas ici de l’anecdote.

    Comme un clin d’œil dialectique avec l’art lyrique qui fait la spécificité de sa fonction, Rustioni choisit Richard Wagner et quelques somptueux extraits d’opéras comme l’ouverture du Vaisseau fantôme ainsi que Prélude et Mort d’Isolde de Tristan et Isolde.

    Ces trois petits joyaux de la littérature symphonique ouvriront la voie, comme une évidence, à la Symphonie n° 3 en ré mineur d’Anton Bruckner , dite “Wagner-Sinfonie” car dédiée au maître Richard Wagner “avec le plus grand respect”.

    Une affiche de choix qui verra l’Orchestre de l’Opéra de Lyon entrer dans le vif du sujet en abordant ces pages maîtresses du romantisme allemand.

    Concert d’ouverture, Wagner-Bruckner – Dimanche 13 septembre à 18 h à l’Opéra de Lyon – www.opera-lyon.com

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