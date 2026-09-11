Plus d’une centaine de poissons retrouvés morts dans le Rhône au sud de Lyon

Plusieurs centaines de cadavres de poissons ont été découverts dans le Rhône. @Pexels

Une mystérieuse mortalité de poissons a été constatée ces derniers jours dans le Rhône, entre Grigny-sur-Rhône et Vienne.

L’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA) de Givors a signalé la présence de plusieurs poissons morts dans le vieux Rhône, au niveau de la commune de Grigny-sur-Rhône, et contacté l’Office français de la biodiversité (OFB).

La Fédération de pêche du Rhône était présente ce lundi 7 septembre sur le fleuve dans le cadre d’une autre mission. Elle a tout de même effectué des recherches pour tenter d’identifier une éventuelle source de pollution qui aurait causé ces décès, en vain.

En descendant le Rhône, les équipes ont découvert de nouveaux cadavres à la hauteur de la passerelle reliant Vienne à Sainte-Colombe. Plus d’une centaine de poissons morts ont ainsi été recensés, dont des brèmes, des carpes et des barbeaux. Certains poissons étaient déjà dans un état de décomposition avancé, révèle Le Progrès.

Pour l’heure, aucune origine n’a été identifiée. Un garde-pêche a établi un rapport qui doit être transmis à l’OFB. De son côté, l’association de pêche de Lyon pourrait porter plainte.

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