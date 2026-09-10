Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 11 au 13 septembre

Braderie, séance de dédicaces, concerts… Lyon Capitale a sélectionné pour vous les sorties immanquables de ce week-end du 11 au 13 septembre.

Matt Pokora en concert

Matt Pokora est de retour à Lyon ce vendredi 11 septembre. Le chanteur se produira sur la scène de la Halle Tony-Garnier, située dans le 7e arrondissement, dans le cadre de son Adrénaline Tour. L’occasion de vivre les plus grands tubes de Matt Pokora, rythmés par une scénographie hors norme. Des billets sont encore disponibles (comptez entre 49 et 95 euros).

La grande braderie de la Croix-Rousse

Braderie. CM

Ce week-end, le quartier de la Croix-Rousse, dans le 4e arrondissement, se transforme en gigantesque braderie. De 9 heures à 19 heures, samedi et dimanche, 250 exposants proposeront une multitude d’objets, qu’il s’agisse de vêtements, déco, ou encore bijoux à des prix cassés. Des producteurs locaux exposeront également leurs produits. L’événement se déroulera principalement sur la place du marché et dans la rue Pailleron. L’entrée est gratuite.

Yan Le Pon en dédicace

Le dessinateur de l’Escadron bleu, 1945, Yan Le Pon, sera en dédicace ce samedi 12 septembre au Bulles Café de Fontaines-sur-Saône, de 14 heures à 18 heures. Sur place, vous pourrez également déguster des boissons chaudes ou rafraîchissantes et des pâtisseries. De nombreux albums seront mis à disposition des lecteurs. L’entrée est gratuite. Lyon Capitale est partenaire de l'événement.

La fête de la bière de retour à Bron

La fête de la bière fait son retour à Bron ce samedi 12 septembre, de 16 heures à 23 heures, place de la Liberté, pour sa 4e édition. Au rythme de différents musiciens et DJs, venez profiter d’un moment convivial tout en dégustant de la bière (avec modération). Un menu choucroute et boisson est également proposé à 12 euros (les menus enfants sont possibles), pour rendre hommage à Grimma et Weingarten, les deux villes allemandes avec qui Bron est jumelée. L’entrée est gratuite.

La BD s’invite aux Puces du Canal de Villeurbanne

Ce dimanche, les amateurs de bande dessinée ont rendez-vous aux Puces du Canal de Villeurbanne. De 9 heures à 15 heures, les visiteurs pourront chiner un grand nombre de BD à des prix cassés, mais ce n’est pas tout : des ateliers, rencontres et dédicaces sont également au programme. Sous le chapiteau, trois auteurs s’affronteront sur scène et auront trois minutes pour créer une planche à partir d’un thème imposé, le tout en musique. Pensez à vous inscrire si le concours vous intéresse ! L’entrée est gratuite.