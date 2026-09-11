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Edgar Grospiron, président du comité d’organisation des Jeux Olympiques 2030. (Photo by HAHN Lionel / KMSP via AFP)

JO 2030 : pour les écologistes à la Région, le départ de Grospiron révèle "l'échec d'un projet", pas d'un simple casting

  • par V.G.

    • Après l'annonce jeudi du départ d'Edgar Grospiron de la présidence du Cojop, les élus écologistes de la Région dénoncent l'opacité budgétaire et l'impasse climatique des Jeux d'hiver 2030.

    Alors que le Cojop des JO 2030 dans les Alpes françaises a annoncé jeudi 10 septembre le départ d'Edgar Grospiron de sa présidence, l'opposition régionale en Auvergne-Rhône-Alpes, estime que ce nouveau départ illustre "l'échec d'un projet". "La mise à l’écart d’Edgar Grospiron n’est ni un énième psychodrame ni une simple erreur de casting. Cette crise pose une nouvelle fois la question de la viabilité, de la faisabilité et de la légitimité d’un évènement que les conseiller·es régionaux écologistes n’ont eu de cesse de dénoncer" expliquent les conseillers métropolitains écologistes dans un communiqué de presse.

    Après des mois de crise interne et une série de démissions en cascade une assemblée générale extraordinaire est prévue lundi pour organiser l'intérim, dans l'attente d'un nouveau président. "Au lieu de chercher la bonne personne pour porter ce projet, il faudrait peut-être finir par s’interroger sur le projet lui-même. L’absence de démocratie, l’opacité budgétaire, l’instabilité institutionnelle, sont autant de symptômes d’une faillite annoncée" estiment les élus d'opposition.

    Le groupe d'opposition pointe aussi l'impasse climatique, avec des filières de montagne comme l'Abondance ou le Beaufort fragilisées par la sécheresse. "Les Régions et l’État ont fait un choix : préférer le spectacle des Jeux aux enjeux de nos territoires, en finançant des infrastructures qui ne répondent pas aux défis climatiques" poursuivent les écologistes. Avant de conclure : "Depuis le début, ce projet manque de sens, de cohérence et de légitimité. La liste de ceux qui l’ont quitté en dit long : le problème n’est pas le casting, c’est le projet."

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