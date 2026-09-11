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Image d’illustration. @PHILIPPE HUGUEN / AFP

Le conducteur d'une bétaillère décède après un accident sur l'A89 au nord-ouest de Lyon

  • par LR

    • L'accident s'est produit dans la nuit de jeudi à vendredi sur l'autoroute A89 au nord-ouest de Lyon et a coûté la vie au conducteur d'un camion.

    Il était pas encore 5h du matin, cette nuit sur l'A89 en direction de Lyon quand l'accident s'est produit. Selon nos confrères du Progrès, le conducteur d'une bétaillère a perdu la vie à hauteur de Fleurieux-sur-L'Arbresle après que son véhicule s'est couché sur la chaussée pour une raison encore inconnue.

    Un accident qui a nécessité la coupure partielle de l'autoroute tandis qu'en début de matinée les secours étaient encore sur place pour sécuriser la zone. Un vétérinaire a notamment été dépêché sur place pour prendre en charge les bovins encore présent à l'intérieur du camion.

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