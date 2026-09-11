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Lever de soleil à Lyon sur le Musée des Confluence.

Un vendredi entre nuages et soleil à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée mitigée, où le soleil alternera avec des nuages, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 11 septembre 2026.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, la journée s'annonce agréable à Lyon. Le soleil sera associé à des nuages élevés dans la matinée avant de belles éclaircies au cours de l'après-midi et dans la soirée.

    Côté température il fait seulement 10 degrés ce vendredi matin mais le mercure atteindra les 25 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs de saison sous un flux de nord toujours frais.

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