Actualité
Pierre-Régis Frey, PDG de Tanals (à gauche), et Thierry Mosa, président du groupe OTEGO (à droite). @Otego

Le groupe aindinois Otego rachète une entreprise spécialisée dans les courroies industrielles

  • par Corentin Lucas

    • Le groupe industriel Otego, basé à Dagneux dans l’Ain, annonce l’acquisition de Tanals, une entreprise alsacienne spécialisée dans les courroies industrielles.

    Le groupe Otego, spécialisé dans les protections et les équipements industriels, vient de racheter Tanals, fabricant alsacien de courroies industrielles, de bandes transporteuses et de solutions de transmission. Avec cette acquisition, le groupe basé à Dagneux, dans l’Ain, ajoute une compétence consacrée aux courroies de process et de transmission ainsi qu’aux bandes transporteuses. Les produits de Tanals sont utilisés dans plusieurs secteurs industriels, comme l’agroalimentaire, l’emballage, l’intralogistique, l’automobile, le médical ou encore la fabrication de pneumatiques.

    Pour Otego, cette acquisition s’inscrit dans son plan stratégique CAP 2030. Elle intervient quelques mois après le rachat de Calomatech, qui avait permis au groupe de renforcer son expertise dans les solutions d’isolation thermique.

    Un rachat extrêmement bénéfique pour Tanals

    L’entreprise aindinoise souhaite s’appuyer sur son implantation à l’internationale pour développer les activités de Tanals. Le groupe Otego est déjà présent dans 110 pays, à travers 13 bureaux et trois sites de production. "En rejoignant OTEGO Group, Tanals pourra se développer sur de nouveaux marchés internationaux grâce au réseau commercial mondial du Groupe", indique l’entreprise alsacienne.

    Le groupe prévoit également de faire jouer les complémentarités entre les deux sociétés, en favorisant les ventes croisées auprès de leurs clients respectifs. Otego possède déjà une base plus que solide, puisque la société réalise près de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel selon les montants communiqués.

    À noter que le montant de cet important rachat entre les groupes Otego et Tanals n’a pas été dévoilé au grand public.

    Otego fait rayonner l'Ain dans le monde
    La société Otego a été fondée en 1948 à Dagneux, dans le département de l’Ain. Elle est aujourd’hui reconnue comme le leader mondial de la fabrication de textiles pour la protection des hommes, des machines et des bâtiments. Elle propose des solutions pour se protéger contre la chaleur extrême, le feu et les projections de métal, ainsi que des revêtements anti-adhérents ou résistants à l'abrasion et aux produits chimiques pour le secteur industriel. Sa production est 100 % Made in France, mais elle réalise 90 % de son chiffre d'affaires grâce à l’export à l’étranger.

    Lire aussi : La Maison Pralus va prochainement s'installer à Bourg-en-Bresse

    à lire également
    Coup de tonnerre à la Métropole de Lyon : Véronique Sarselli réintègre Jean-Michel Aulas

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Le groupe aindinois Otego rachète une entreprise spécialisée dans les courroies industrielles 21:08
    Coup de tonnerre à la Métropole de Lyon : Véronique Sarselli réintègre Jean-Michel Aulas 19:54
    Article payant Vallée de la chimie : l’industrie verte face au mur de la désindustrialisation 19:30
    Article payant On a goûté Pavyllon Lyon, le théatre lyonnais de Yannick Alléno 19:00
    Que faire à Lyon ce week-end ? Les bons plans du 11 au 13 septembre 18:46
    d'heure en heure
    Article payant Meilleurs Ouvriers de France : Christian Janier, fromager affineur 18:23
    JO 2030 : Edgar Grospiron quitte officiellement la présidence du COJOP 17:51
    Festival Lumière Lyon 2024
    Prix Lumière, invités, séances spéciales… Tout ce qu’il faut savoir sur le Festival Lumière 2026 17:32
    Une exposition à la gare Lyon-Part-Dieu dévoile les coulisses de la transition énergétique 16:45
    Originaire du Beaujolais, Guillaume Trichard redevient Grand Maître du Grand Orient de France 16:00
    Haute-Savoie : un été 2026 record pour le tourisme de montagne 15:28
    Une pétition lancée pour "éradiquer le racisme des tribunes de l’OL" récolte plus de 700 signatures 14:57
    Un homme brandit un couteau dans la rue à Givors, la police l'interpelle 14:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut