Concert au Radiant-Bellevue : Blue Öyster Cult, riffs mythiques

Le groupe originaire de New York - formé en 1967 - a fait son grand retour en 2020. Ils seront au Radiant-Bellevue le 28 octobre.

Vous connaissez forcément au moins un morceau de Blue Öyster Cult, un titre mythique qui a sonorisé nombre de scènes clés de films ou de séries (il n’existe pas de chiffres comparatifs en la matière mais il navigue probablement en tête des titres les plus souvent utilisés avec plus d’une trentaine d’occurrences officielles).

Ce titre au riff emblématique c’est (Don’t Fear) The Reaper, publié en 1979 sur l’album Agents of Fortune, et il vaut à lui seul le déplacement pour aller voir ce groupe oscillant entre le hard rock vieille école et le psychédélisme de bon aloi. Qui plus est, s’il a connu maints changements d’effectifs, BÖC est toujours mené par Buck Dharma, auteur des riffs les plus cultes du groupe.

Blue Öyster Cult au Radiant-Bellevue le vendredi 28 octobre