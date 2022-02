Concert à l'Auditorium de Lyon : Benjamin Biolay, le retour de l'enfant prodige

Benjamin Biolay est convié à à l’Auditorium de Lyon pour interpréter les plus belles chansons de son répertoire, accompagné par l’Orchestre national de Lyon.

C’est ce qu’on appelle une consécration : être accueilli dans la ville où l’on a fait ses premiers pas et dessiné ses premières croches, l’être qui plus est dans un des temples de la musique classique et se trouver accompagné de l’Orchestre national de Lyon auquel ont eu droit les plus grands sur la scène de l’Auditorium ou même celle de Fourvière.

Sans doute Benjamin Biolay n’osait-il en rêver lorsqu’il fréquentait le conservatoire local où il faisait briller son trombone.

La chose est désormais faite puisque le Caladois est convié à venir jouer les meilleurs pans de son répertoire touffu où, de Rose Kennedy il y a plus de 20 ans à l’an dernier, les aspirations lyriques et la belle emphase ont toujours eu une place de choix.

Pour les amateurs de Biolay – et pour les autres – c’est encore une belle occasion de découvrir l’œuvre du songwriter maison.

Benjamin Biolay avec l’ONL – Les vendredi 18 et samedi 19 février à l’Auditorium, Lyon 3e