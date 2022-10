A Villeurbanne, un quartier à découvrir en réalité augmentée

Dans le cadre de la Fête de la science, un parcours chorégraphique en réalité augmentée est proposé ce dimanche 9 octobre, dans le quartier des Buers à Villeurbanne.

(Re)découvrir le quartier des Buers sous un angle nouveau. C'est ce que propose La Face dansée des Buers, un parcours chorégraphique organisé par le Rize dans le cadre de la Fête de la science, du festival de balades urbaines Curieux Détours et du programme "Villeurbanne 2022, capitale française de la culture". Deux performances auront lieu dimanche 9 octobre, à 14 h puis à 16 h.

Quatre lieux seront principalement investis pour l'occasion : le stade de la Boube, avec une danse interprétée par les enfants de l'ACBCL ; la rue Emile Bouvier, où apparaîtront les scènes chorégraphiques du groupe Vertoï ; le square de l'abbé Borde, avec des danseurs des deux groupes de primaire et collège, et le jardin Alexis Jordan.

Alliant spectacle vivant et réalité augmentée, le parcours propose d'accéder à une dimension invisible à l'œil nu, grâce à une application géolocalisée. Apparaissent alors danseurs physiques et numériques pour guider le public, professionnels et habitants aux profils variés.Là, tous se mêlent les uns aux autres pour laisser place à une nouvelle interprétation du quartier, actuellement en pleine réhabilitation.

Réservations conseillées via contact@c-a-b.fr.