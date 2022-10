Lyon : Le Petit Paumé 2023 est arrivé

Le guide emblématique des bonnes adresses lyonnaises est de retour, et disponible gratuitement place Bellecour, jusqu'à 20 h ce samedi 8 octobre.

Le Petit Paumé, incontournable city guide pour Lyonnais et touristes, revient avec une 54e édition, distribuée gratuitement place Bellecour, jusqu'à 20 h ce samedi 8 octobre. Comme chaque année, il dispose d'un nouveau graphisme, et de 200000 nouveaux exemplaires distribués par les étudiants de l'EM Lyon Business school. Restaurants, clubs, bars, salons de tatouage ou de coiffure...On ne compte plus les établissements testés dans ce nouvel exemplaire, qu'il est encore possible de se procurer.

Cette année, l'équipe du Petit Paumé innove, consciente que le papier seul n'est pas toujours suffisant. Le guide est donc désormais accessible en version numérique pour Android et Apple, via une application mobile avec carte interactive. Imaginée pour trouver facilement une bonne adresse grâce à des filtres, cette version numérique répertorie également les événements et dates à retenir en région lyonnaise. A découvrir ici sans plus attendre !