Actualité
Basilique de Fourvière @GL
Basilique de Fourvière @GL

Lyon : la plus grande chorale de France va faire vibrer la crypte de Fourvière en novembre

  • par LR

    • Le Chœur Tempose, qui se présente comme la plus grande chorale de France, investira la crypte de Fourvière les 21 et 22 novembre prochains. Quatre concerts mêlant gospel et musiques du monde sont programmés.

    Après avoir réuni 400 choristes à l'Amphithéâtre 3000 en juin dernier, le Chœur Tempose s'apprête à retrouver le public lyonnais. Les samedi 21 et dimanche 22 novembre, cette formation musicale lyonnaise proposera quatre représentations de son spectacle TEMPO ! dans la crypte de la basilique Notre-Dame de Fourvière.

    Sous la direction de Zoélie Macaudière, les 400 chanteurs seront répartis en quatre groupes de 100 choristes. Chaque représentation réunira ainsi des voix différentes autour d'un répertoire mêlant gospel et musiques du monde.

    La chorale, dont les membres se retrouvent chaque mois pour répéter, mise notamment sur l'acoustique particulière de la crypte pour proposer une nouvelle version de son spectacle.

    Une répétition générale réunissant exceptionnellement les 400 choristes est également prévue le dimanche 8 novembre à l'Espace Monts d'Or.

    à lire également
    Thierry Fontaine, président général de l'Umih du Rhône
    "Nous vous tendons la main" : l’UMIH du Rhône appelle les lycéens et travailleurs au dialogue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Thierry Fontaine, président général de l'Umih du Rhône
    "Nous vous tendons la main" : l’UMIH du Rhône appelle les lycéens et travailleurs au dialogue 18:55
    train TER
    TER : la hausse des tarifs dénoncée par la gauche en Auvergne-Rhône-Alpes 18:22
    Basilique de Fourvière @GL
    Lyon : la plus grande chorale de France va faire vibrer la crypte de Fourvière en novembre 17:51
    Le député LFI Raphaël Arnault prend la parole depuis la mort de Quentin Deranque à Lyon. Capture d'écran
    Mort de Quentin Deranque à Lyon : la famille de la victime demande l’audition du député LFI Raphaël Arnault pour "association de malfaiteurs" 17:25
    Isère : à Grenoble, l’épicerie solidaire Escope 38 compte désormais 1 100 étudiants bénéficiares 16:59
    d'heure en heure
    A412 : la justice ne suspend pas les travaux mais impose une mise en conformité du chantier 16:41
    easy jet lyon madrid
    EasyJet lance une nouvelle liaison directe entre Lyon et Nice à partir de 35 euros 16:25
    Les fortes chaleurs de l’été 2026 ont fragilisé les forêts du Rhône et du Beaujolais 15:40
    L'ambulancier responsable de la mort d'Iris et Warren à Lyon condamné à 5 ans de prison dont 4 avec sursis 15:12
    Lyon-Angers, prévu samedi, à son tour décalé 14:51
    L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
    Pillages à Lyon : 307 commerces dégradés depuis le 17 octobre, la CCI tire la sonnette d’alarme 14:42
    Benoît Laly, Meilleur Caviste de France 2026 14:42
    Ain : un nouveau centre Point S ouvre ses portes à Valserhône 13:45
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut