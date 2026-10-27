Lyon : la plus grande chorale de France va faire vibrer la crypte de Fourvière en novembre

Le Chœur Tempose, qui se présente comme la plus grande chorale de France, investira la crypte de Fourvière les 21 et 22 novembre prochains. Quatre concerts mêlant gospel et musiques du monde sont programmés.

Après avoir réuni 400 choristes à l'Amphithéâtre 3000 en juin dernier, le Chœur Tempose s'apprête à retrouver le public lyonnais. Les samedi 21 et dimanche 22 novembre, cette formation musicale lyonnaise proposera quatre représentations de son spectacle TEMPO ! dans la crypte de la basilique Notre-Dame de Fourvière.

Sous la direction de Zoélie Macaudière, les 400 chanteurs seront répartis en quatre groupes de 100 choristes. Chaque représentation réunira ainsi des voix différentes autour d'un répertoire mêlant gospel et musiques du monde.

La chorale, dont les membres se retrouvent chaque mois pour répéter, mise notamment sur l'acoustique particulière de la crypte pour proposer une nouvelle version de son spectacle.

Une répétition générale réunissant exceptionnellement les 400 choristes est également prévue le dimanche 8 novembre à l'Espace Monts d'Or.