Actualité
Préfecture de la Drôme.

Drôme : la préfecture lance une enquête pour améliorer ses services

  • par LR

    • La préfecture de la Drôme invite les usagers à donner leur avis sur la qualité de ses services. Plusieurs questionnaires sont proposés, notamment sur l'accueil du public et la communication en situation de crise.

    La préfecture de la Drôme veut connaître l'avis de ses usagers. Dans le cadre de sa démarche d'amélioration continue, les services de l'État ont lancé plusieurs enquêtes de satisfaction pour l'année 2026, afin d'identifier les attentes du public et les éventuelles difficultés rencontrées dans les démarches administratives.

    Un premier questionnaire général s'adresse aux personnes ayant récemment été en contact avec la préfecture. L'objectif est notamment d'améliorer la qualité de l'accueil et de simplifier les démarches.

    Une enquête sur la communication de crise

    La préfecture souhaite également évaluer sa communication lors d'événements majeurs. Un questionnaire d'environ trois minutes permet de donner son avis sur les délais de diffusion des informations, leur utilité ou encore les moyens utilisés pour s'informer.

    D'autres enquêtes spécifiques concernent les professionnels impliqués dans la gestion de crise ainsi que les élus et agents des collectivités territoriales en relation avec les services préfectoraux. Ces consultations sont organisées chaque année. Les résultats des précédentes éditions, notamment celles de 2024 et 2025, sont accessibles sur le site de la préfecture.

    Les usagers peuvent répondre à l'enquête générale ou au questionnaire sur la communication de crise.

    à lire également
    L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
    Pillages à Lyon : l'État prend en charge l'activité partielle des commerces touchés

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Drôme : la préfecture lance une enquête pour améliorer ses services 10:33
    L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
    Pillages à Lyon : l'État prend en charge l'activité partielle des commerces touchés 09:57
    JO 2030 : le successeur de Grospiron désigné aujourd'hui, Roux de Bézieux en pole 09:20
    Métro A à Lyon : un homme chute sur les voies et échappe au pire 09:03
    Euroligue : l'Asvel renverse le Partizan Belgrade et renoue avec la victoire 08:50
    d'heure en heure
    Ligue des champions : OL Lyonnes écrase l'Inter Milan (6-0) et prend provisoirement la tête du classement 08:15
    Acte III contre la vie chère à Lyon : la préfecture donne son feu vert, voici le parcours du cortège 07:54
    Le député LFI Raphaël Arnault prend la parole depuis la mort de Quentin Deranque à Lyon. Capture d'écran
    Lyon : le RN demande l'interdiction d'une conférence de Raphaël Arnault dans une salle municipale 07:39
    Un voile opaque et un ciel nébuleux sont attendus toute la journée à Lyon ©Manon Millet
    Un jeudi entre nuages et éclaircies à Lyon, seulement 13 degrés attendus 07:14
    Lycées en Auvergne-Rhône-Alpes : "La Région doit 76 millions d'euros aux lycées publics" affirme Johann Cesa 07:00
    Métropole de Lyon : l’aide de 10 millions d’euros aux commerçants adoptée, malgré certaines réserves de l’opposition 28/10/26
    Rugby : le XV de France face aux Fidji au Groupama Stadium de Décines le 7 novembre prochain 28/10/26
    Office du tourisme en feu place bellecour @William Pham
    Émeutes à Lyon : la remise en état de l’Office de tourisme estimée à près d’un million d’euros par la Métropole 28/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut