Drôme : la préfecture lance une enquête pour améliorer ses services

La préfecture de la Drôme invite les usagers à donner leur avis sur la qualité de ses services. Plusieurs questionnaires sont proposés, notamment sur l'accueil du public et la communication en situation de crise.

La préfecture de la Drôme veut connaître l'avis de ses usagers. Dans le cadre de sa démarche d'amélioration continue, les services de l'État ont lancé plusieurs enquêtes de satisfaction pour l'année 2026, afin d'identifier les attentes du public et les éventuelles difficultés rencontrées dans les démarches administratives.

Un premier questionnaire général s'adresse aux personnes ayant récemment été en contact avec la préfecture. L'objectif est notamment d'améliorer la qualité de l'accueil et de simplifier les démarches.

Une enquête sur la communication de crise

La préfecture souhaite également évaluer sa communication lors d'événements majeurs. Un questionnaire d'environ trois minutes permet de donner son avis sur les délais de diffusion des informations, leur utilité ou encore les moyens utilisés pour s'informer.

D'autres enquêtes spécifiques concernent les professionnels impliqués dans la gestion de crise ainsi que les élus et agents des collectivités territoriales en relation avec les services préfectoraux. Ces consultations sont organisées chaque année. Les résultats des précédentes éditions, notamment celles de 2024 et 2025, sont accessibles sur le site de la préfecture.

Les usagers peuvent répondre à l'enquête générale ou au questionnaire sur la communication de crise.