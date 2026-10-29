Euroligue : l'Asvel renverse le Partizan Belgrade et renoue avec la victoire

Menée de onze points à six minutes de la fin, l'Asvel a renversé le Partizan Belgrade (82-75) mercredi soir à domicile. Les Villeurbannais décrochent leur troisième victoire de la saison en Euroligue, après plusieurs semaines difficiles sur la scène européenne.

L'Asvel a fait plier le Partizan Belgrade (82-75) mercredi à domicile et repart de l'avant en Euroligue de basket, à l'issue de la 8e journée. Les Villeurbannais, invaincus en championnat de France, ne s'étaient plus imposés depuis le 7 octobre face à Paris dans la compétition européenne reine. Et ils n'avaient plus connu le succès à domicile depuis le 24 septembre.

Ils ont mis fin à la disette en prenant le meilleur sur Belgrade dans le money time, après avoir aussi réussi une première période globalement solide. Encore menés de 11 points à six minutes du terme par les coéquipiers de Kevarrius Hayes, les hommes de Tony Parker ont refusé la défaite. Tour à tour Patty Mills et Hugo Besson à trois points ont d'abord réduit l'écart à deux unités (73-71).

Par la suite, ce même Patty Mills a remis les compteurs à égalité (73-73), avant que Jae Crowder ne fasse le show. Les deux joueurs ont inscrit respectivement 14 et 13 points côté Villeurbanne. L'arrière Tremont Waters (14 pts) et le pivot Joel Bolomboy (12 pts) n'ont pas été en reste pour aller offrir un troisième succès de la saison aux Villeurbannais. Ils restent pour le moment quinzièmes au classement.