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La course-poursuite a traversé trois départements. @Gendarmerie

Rhône : une course-poursuite de 1h30 traverse trois départements après un refus d’obtempérer

  • par Corentin Lucas

    • Dans la nuit du mardi 27 octobre, une camionnette a pris la fuite lors d’un contrôle des gendarmes à proximité de Belleville-en-Beaujolais. La poursuite a duré près d’une heure et demie à travers le Rhône, l’Ain et la Saône-et-Loire.

    Les faits se sont déroulés dans la nuit du mardi 27 octobre. En patrouille, les gendarmes de la brigade de Belleville-en-Beaujolais repèrent une camionnette proche d’un poids lourd au comportement étrange. Les militaires procèdent au contrôle du véhicule. Mais les individus refusent d’obtempérer et prennent la fuite. Une course-poursuite s’engage alors, durant près d’une heure et demie, à travers le Rhône, l’Ain et la Saône-et-Loire. Selon la gendarmerie du Rhône, "les individus tentent de ralentir la progression des gendarmes en projetant tonneaux de gasoil et objets en tous genres".

    Plusieurs renforts sont engagés pour intercepter la camionnette, notamment les pelotons de surveillance et d’intervention de la gendarmerie (PSIG) de Villefranche-sur-Saône et de Bourg-en-Bresse, ainsi que les brigades de Villefranche-sur-Saône, de La Chapelle-de-Guinchay et de Montmerle-sur-Saône.

    "Grâce à la coordination des unités et à l’emploi de dispositifs d’interception (stop sticks), le véhicule finit par s’immobiliser sur le bas-côté", indiquent les gendarmes. Ce dispositif a pour objectif de dégonfler les pneus pour ralentir le véhicule. Une fois la camionnette immobilisée, l’un des occupants tente de s’enfuir à pied, mais il est rapidement rattrapé par les gendarmes.

    Les deux individus sont finalement interpellés et placés en garde à vue afin de permettre la poursuite des investigations.

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