Ligue des champions : OL Lyonnes écrase l'Inter Milan (6-0) et prend provisoirement la tête du classement

Portées par un triplé de Vicky Becho et un doublé de Marie-Antoinette Katoto, les Lyonnaises ont largement dominé l'Inter Milan (6-0) mercredi soir au Groupama Stadium. Un succès qui leur permet de prendre provisoirement la tête de la phase de ligue de la Ligue des champions.

OL Lyonnes a provisoirement pris la tête de la phase de ligue de la Ligue des champions féminine en s'imposant aux dépens de l'Inter Milan (6-0), mercredi au Groupama stadium, en match de la 3e journée avec notamment un triplé de Vicky Becho et un doublé de Marie-Antoinette Katoto. Les Lyonnaises affichent un bilan de deux victoires et un résultat nul face à Chelsea (0-0) et sont en position de force pour terminer aux quatre premières places, ce qui leur donnerait un billet direct pour les quarts de finale.

OLL a largement dominé la rencontre sans être toutefois très précis dans la finition en première période notamment avec seulement trois tirs cadrés sur huit pour deux buts signés Katoto. Celle-ci a porté son total de buts à cinq depuis le début de la C1 dont un triplé face à Servette Genève.

MAK a ouvert la marque en devançant la sortie de la gardienne après un service de Jule Brand (18) avant de doubler l'écart après un centre délivré de l'aile gauche par Tabitha Chawinga dont la reprise a été manquée par Salma Paralluelo dans un premier temps (45). Le troisième but lyonnais a été inscrit par Lily Yohannes d'un tir décoché de près de 35 mètres (3-0, 59). La jeune Américaine (19 ans) en avait déjà marqué un quasiment similaire le 15 octobre 2025 face à Sankt Pölten.

Vicky Becho, entrée peu avant, a porté le score à 4-0 en poussant le ballon dans le but après une reprise de Jule Brand à la réception d'un centre de la gauche de Selma Bacha (69). L'Inter aurait pu réduire l'écart sur un tir lointain d'Irene Santi heurtant le poteau (71) avant que Becho ne marque son second but en reprenant victorieusement une frappe de Salma Paralluelo repoussée par la gardienne Cecilia Runarsdottir (76).

Becho a ajouté un sixième but, son troisième personnel, sur un tir puissant (90+5).