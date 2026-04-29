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Épicerie du 8e Sari Market fermée par la préfecture du Rhône. Google Maps

Lyon : cette épicerie fermée par la préfecture pour la 6e fois en deux ans

  • par LR

    • L'épicerie du 8e, située à Lyon au 71 rue Pierre Delore, fait de nouveau l'objet d'une fermeture administrative. C'est la sixième fois en deux ans que le commerce est épinglé.

    C'est une épicerie multirécidiviste. Ce mardi 28 avril, la préfecture du Rhône a annoncé la fermeture, pour une durée d'un mois, de l'épicerie du 8e, située à Lyon, au 71 rue Pierre Delore. L'établissement a été épinglé pour la vente de boissons alcoolisées au-delà de 21h, et cela malgré l'interdiction de l'autorité administrative.

    Ces deux dernières années, l'épicerie avait déjà connu des fermetures administratives : sept jours en mars 2024, quinze jours en août 2024, un mois en novembre 2024 puis en juin 2025 et enfin deux mois en octobre 2025.

    Les nouveaux faits reprochés à l'établissement ont été relevés en janvier et février derniers par la police municipale. Une lettre recommandée a alors été envoyée au gérant en mars, sans que ce dernier ne prenne la peine de la récupérer à la poste. Lors des deux contrôles du 8 janvier et du 26 février, "il a été relevé l'accessibilité au rayon des boissons alcooliques et la vente d'alcool au-delà de 21h" explique la préfecture dans son communiqué. Un motif qui lui avait donc déjà valu de nombreuses fermetures administratives ces derniers mois.

    Une fermeture administrative, pour une durée d'un mois, a ainsi été décidée par la préfecture "pour éviter tout trouble à l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publics".

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