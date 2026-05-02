Ce samedi 2 mai sera marqué par la chaleur et les nuages à Lyon. Il fera jusqu'à 24 degrés au meilleur de la journée.

Pour ce premier week-end du mois de mai, les Lyonnais pourront une nouvelle fois profiter d’une météo aux allures estivales. Si les nuages vont progressivement empêcher le soleil de pleinement s’exprimer au fil de la journée, les températures seront, quant à elles, au rendez-vous. Et ce, malgré un vent du sud assez soutenu.

Il fait déjà 12 degrés ce matin. Le mercure devrait atteindre les 24 degrés dans l’après-midi, soit 4 degrés au-dessus des normales de saison. De quoi profiter un maximum avant un possible retour de la pluie dès dimanche.