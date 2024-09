Worldskills Lyon 2024 : "Tout est prêt pour faire de Lyon la capitale des métiers"

Du 10 au 15 septembre, Lyon accueillera la 47e édition des Worldskills. 1 400 compétiteurs s’affronteront à Eurexpo afin de faire rayonner 62 métiers différents.

"Lyon est l’écrin qui va faire rayonner les métiers d’exception." Du 10 au 15 septembre prochains, la 47e édition des Worldskills, compétition mondiale des métiers, se déroulera à Eurexpo, près de Lyon. Pendant ces six jours, 1 400 compétiteurs de moins de 23 ans venus de 71 pays s’affronteront autour de 62 métiers "d’exception." Plus de 200 000 visiteurs sont attendus pour l’occasion dont l’objectif reste "de faire briller ces métiers et d’inspirer la jeunesse", a ainsi déclaré Frank Le Roux, directeur général de Worldskills Lyon 2024 vendredi 6 septembre lors d’un point presse.

Une ouverture sur des métiers peu connus

Également présente ce vendredi, Fabienne Buccio, préfète du Rhône, a rappelé que "l’apprentissage est une chance pour les jeunes et les entreprises". Les Worldskills représentant ainsi l’occasion d’avoir "un impact très concret dans leur parcours et dans leur formation", a ajouté Olivier Dugrip, recteur de l’académie de Lyon. Pour cette 47e édition, 60 000 élèves de collèges, lycées et apprentis seront conviés à une visite au cœur des métiers afin "de faire entendre la voix de la jeunesse" et de donner des vocations.

Doté d’un budget de 100 millions d’euros cette année et de 140 000m2 de superficie, ces "Jeux olympiques des métiers" vont "prolonger l’épopée festive et sportive qui nous a rassemblé ces dernières semaines", mais permettre également de "mettre en lumière des métiers d’avenir et porteurs de sens. Des métiers incontournables", s’est félicité Frank Le Roux. En 2023, la région Auvergne-Rhône-Alpes a vu son nombre de contrats en apprentissage quasiment tripler par rapport à 2018 avec 105 000 jeunes en entreprises, contre 37 000 il y a cinq ans.

La cérémonie d’ouverture des Worldskills se déroulera donc le 10 septembre prochain à la LDLC Arena, près de Lyon, en présence d’Emmanuel Macron. La cérémonie de clôture se fera quant à elle au Groupama Stadium devant près de 20 000 spectateurs. La Chine et la ville de Shanghai ont été désignées pour accueillir la 48e édition des Worlskills en 2026.

Les Worldskills, c'est quoi ?



Les Worldskills sont une compétition internationale des métiers ouverte à tous les jeunes professionnels de moins de 23 ans.

Un concours régional est d'abord organisé dans les 15 régions françaises. Worldskills France prépare ensuite les 800 champions régionaux à la compétition nationale. Les membres de l’équipe de France des métiers sont sélectionnés à l’issue du concours pour représenter l’hexagone lors de la compétition internationale.

Les métiers des arts (mode, bijouterie et joaillerie), de la communication et du numérique (arts graphiques, cyber-sécurité...), de la construction (carrelage, charpente...), de la restauration et de l’hôtellerie (cuisine, réception, sommellerie...), de l’industrie ou encore de la saveur et du végétal (horticulture, paysagiste...) sont représentés durant les Worldskills. Les gagnants sont ensuite sacrés champions du monde.