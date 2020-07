Vulcania : à la découverte des volcans d’Auvergne

Installé à 15 minutes de Clermont-Ferrand au cœur du site Unesco de la Chaîne des Puys – faille de Limagne, Vulcania est un parc d’exploration unique en Europe où l’on apprend en s’amusant. Aujourd’hui fort de 300 000 visiteurs annuels, le parc à thème a adapté son parcours, sur les 57 hectares de son site grandiose, pour proposer des journées tout confort et en toute sécurité dans le contexte exceptionnel de cette année 2020. Au menu, une exploration ludique de l’univers mystérieux des volcans, mais aussi des phénomènes naturels de la Terre et de l’évolution de cette dernière dans l’Espace, ainsi que quatre nouveautés à découvrir, dont deux sur le thème des Dragons.

• Suivre les héros des volcans

Sur le chemin de l’aventure et du savoir, les visiteurs suivront Matt l’Explorateur, le Professeur Yapadrisk et Pitoufeu à travers les différents animations et spectacles. Une fine équipe grâce à laquelle on devient rapidement incollable sur les volcans, mais aussi sur d’autres phénomènes naturels comme les ouragans. Le courage de Matt et les connaissances du Professeur permettront-ils de secourir Pitoufeu ? La réponse se trouve dans Mission Vulcania – Opération sauvetage, ce film d’animation en 3D projeté sur un immense écran de 415 mètres carrés, pour lequel Aldebert, Ours et Élodie Frégé ont prêté leurs voix !

• À la poursuite des dragons

Il était une fois, bien avant l’avènement des sciences, le temps des mythes... Mal compris et redoutés depuis la nuit des temps pour leur puissance de feu, les volcans en ont suscité bon nombre, parmi lesquels les légendes les plus folles. Avec au cœur de ces récits immémoriaux, la figure fabuleuse du dragon, fantastique cracheur de flammes nichant dans les cratères débordant de lave. À Vulcania, le spécialiste de ces créatures, habitué à les débusquer, se nomme Henri de Dragoniac. Les visiteurs le suivront, accompagné de son fameux phénix, dans le film 3D Dragon Ride 2, pour un voyage au centre de la Terre. Cramponné à son siège dynamique, on plonge dans les déferlantes de magma des entrailles terrestres en fusion, à la recherche des fameux dragons. Immersion et frissons garantis.

• Une forêt des légendes

L’aventure continue en extérieur, avec le parcours de la Forêt des dragons, où les rencontres avec des créatures mythiques se succèdent. Huit légendes du monde entier montrent l’importance de la figure du dragon dans l’interprétation des phénomènes naturels comme les éclipses, les orages ou les tsunamis. À chaque fois, des explications historiques et scientifiques relient la légende aux phénomènes naturels bien réels. De la légende à la science donc, avec différentes anecdotes sur les plus longues éclipses ou les éclairs les plus grands.

• Profiter d’un site Unesco en extérieur

Mesures Covid-19 obligent, le parc se vivra davantage en extérieur cette année, grâce au développement de plusieurs animations. On suivra ainsi les animateurs sur tout le site pour entendre conter l’histoire des volcans auvergnats de la Chaîne des Puys – faille de Limagne. Sans compter les nombreux spectacles tous en extérieur tout au long de l'été.

Les tarifs (période verte/bleue/jaune)

- Adulte : 25 €/27,5 €/28,5 €.

- Enfants 6-16 ans : 18 €/19,5 €/20,5 €.

- Bambins 3-5 ans : 6 €/7 €/8 €.

- Gratuit pour les moins de 3 ans

- Parking gratuit (aire de camping-car) et navettes depuis Clermont-Ferrand en haute saison

- 65 emplacements de camping-cars pour les nuits (10 € pour 1 nuit, 18 € pour 2 nuits)

- Possibilité d’acheter un séjour (hébergement et entrée au parc) sur le site Séjours

Attention : En juillet et en août, les visiteurs doivent venir au parc munis de leur entrée qui peut être réservée sur www.vulcania.com et auprès de ses partenaires (CE, billettistes…)