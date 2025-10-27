Vol violent à la Guillotière : un suspect interpellé après une agression à couteau

Un homme a été arrêté dimanche soir à Lyon après un vol avec violences sur la place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière.

Les faits se sont déroulés dimanche vers 18 heures, place Gabriel-Péri, dans le quartier de la Guillotière à Lyon. Un homme s’est fait dérober son téléphone et 200 euros sous la menace d’une arme blanche, avant d’être rouée de coups.

Selon nos confrères du Progrès, grâce au signalement de la victime, les policiers de la brigade spécialisée de terrain ont interpellé un suspect de 36 ans, identifié par le plaignant. L’homme a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit pour retrouver les autres participants à l’agression.