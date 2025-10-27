Sigvaris représentera le textile médical Auvergne-Rhône-Alpes au salon du Made in France

Sigvaris, leader ligérien de la compression médicale textile, participera au salon du Made in France, après sa certification Origine France Garantie.

Du textile médical fabriqué à 100 % en France ? C'est ce que propose Sigvaris, spécialiste liégrien de la compression médicale textile.

L'entreprise a fait le choix de développer toute son activité – de la conception à la distribution – en France. Elle est ainsi implantée depuis plus de 110 ans sur des territoires au savoir-faire textile historique : Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), Andrézieux-Bouthéon (Loire) et Huningue (Haut-Rhin).

Ce choix de la souveraineté sanitaire nationale a été récompensé, le 26 septembre dernier, avec l'obtention de la certification Origine France Garantie pour les chaussettes, bas et collants de compression médicale des marques Sigvaris et DYNAVEN.

" [La certification Origine France Garantie ] affirme notre volonté de préserver au maximum en France une industrie textile de santé compétitive, innovante et responsable"

Sandrine Maillard, la directrice générale de Sigvaris France



Compression médicale fabriquée par Sigvaris pour soulager les jambes lourdes. © Jean-Louis Vandevivière

Cette qualification garantit que le produit est entièrement fabriqué en France, et qu'au moins 50 % de son coût de revient unitaire (matières premières incluses) est d'origine française. Elle a pour but de défendre et de valoriser la "Marque France" dans tous les secteurs d'activité. À ce jour, plus de 3 000 gammes de produits sont certifiées.

"Dans un contexte économique difficile, [cette certification] affirme notre volonté de préserver au maximum en France une industrie textile de santé compétitive, innovante et responsable", a déclaré, dans un communiqué, Sandrine Maillard, la directrice générale de Sigvaris France.

Afin de mettre encore davantage la fabrication française à l'honneur, Sigvaris sera présent – pour la deuxième année consécutive – au salon du Made in France (MIF Expo) les 6, 7, 8 et 9 novembre, Porte de Versailles, à Paris. Seul représentant régional du secteur du textile médical, sa participation porte une double ambition : valoriser la réalité de sa fabrication française et aller à la rencontre des porteurs de ses produits.

L'entreprise participera au salon du 6 au 9 novembre, dans le pavillon de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.