Actualité
Compression médicale fabriquée par Sigvaris pour soulager les jambes lourdes. © Jean-Louis Vandevivière

Sigvaris représentera le textile médical Auvergne-Rhône-Alpes au salon du Made in France

  • par evamorvany

    • Sigvaris, leader ligérien de la compression médicale textile, participera au salon du Made in France, après sa certification Origine France Garantie.

    Du textile médical fabriqué à 100 % en France ? C'est ce que propose Sigvaris, spécialiste liégrien de la compression médicale textile.

    L'entreprise a fait le choix de développer toute son activité – de la conception à la distribution – en France. Elle est ainsi implantée depuis plus de 110 ans sur des territoires au savoir-faire textile historique : Saint-Just-Saint-Rambert (Loire), Andrézieux-Bouthéon (Loire) et Huningue (Haut-Rhin).

    Ce choix de la souveraineté sanitaire nationale a été récompensé, le 26 septembre dernier, avec l'obtention de la certification Origine France Garantie pour les chaussettes, bas et collants de compression médicale des marques Sigvaris et DYNAVEN. 

    " [La certification Origine France Garantie ] affirme notre volonté de préserver au maximum en France une industrie textile de santé compétitive, innovante et responsable"
    Sandrine Maillard, la directrice générale de Sigvaris France

    Compression médicale fabriquée par Sigvaris pour soulager les jambes lourdes. © Jean-Louis Vandevivière

    Cette qualification garantit que le produit est entièrement fabriqué en France, et qu'au moins 50 % de son coût de revient unitaire (matières premières incluses) est d'origine française. Elle a pour but de défendre et de valoriser la "Marque France" dans tous les secteurs d'activité. À ce jour, plus de 3 000 gammes de produits sont certifiées. 

    "Dans un contexte économique difficile, [cette certification] affirme notre volonté de préserver au maximum en France une industrie textile de santé compétitive, innovante et responsable", a déclaré, dans un communiqué, Sandrine Maillard, la directrice générale de Sigvaris France.

    Afin de mettre encore davantage la fabrication française à l'honneur, Sigvaris sera présent – pour la deuxième année consécutive – au salon du Made in France (MIF Expo) les 6, 7, 8 et 9 novembre, Porte de Versailles, à Paris. Seul représentant régional du secteur du textile médical, sa participation porte une double ambition : valoriser la réalité de sa fabrication française et aller à la rencontre des porteurs de ses produits. 

    L'entreprise participera au salon du 6 au 9 novembre, dans le pavillon de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

    à lire également
    Concours de fondue
    Haute-Savoie : 25 000 visiteurs se sont rendus au festival gourmand "Toquicimes"

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Concours de fondue
    Haute-Savoie : 25 000 visiteurs se sont rendus au festival gourmand "Toquicimes" 18:13
    Sigvaris représentera le textile médical Auvergne-Rhône-Alpes au salon du Made in France 17:48
    police Lyon
    Vol violent à la Guillotière : un suspect interpellé après une agression à couteau 17:40
    Pâtisserie gault et milliau
    Un duo de chef isérois nommé Pâtissier de l'année 2026 du Gault & Millau 17:07
    Attaque au couteau dans la Drôme : le procès pour assassinats terroristes s'ouvre aujourd'hui 16:30
    d'heure en heure
    Météo : une hausse des températures attendue cette semaine à Lyon 16:10
    La Métropole de Lyon lance les travaux d'aménagement du secteur Corbetta à Corbas 15:44
    bruno bernard
    Absence de bus jusqu'à l'Hôtel de Ville à Lyon : Bruno Bernard répond à Jean-Michel Aulas 15:32
    Psychologue écrit sur un papier
    Auvergne-Rhône-Alpes : une journée dédiée à la reconversion professionnelle organisée dans toute la région 15:10
    La modélisation physique au laboratoire Artelia
    ArteLab : le plus grand labo hydraulique d’Europe rénové 14:28
    PAF Police aux frontières
    Près de Lyon : une femme tuée à l'arme blanche à Saint-Priest 13:49
    Fiducial
    Lyon : la Ville et les propriétaires de ce bâtiment bientôt devant la justice 13:03
    PAF Police aux frontières
    Rhône : une convention pour lutter contre le travail illégal dans la coiffure 12:14
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut