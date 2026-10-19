Violences et pillages à Lyon : à quoi s'attendre pour l'acte II du 24 octobre ?

Une semaine après les violences et les pillages qui ont secoué le centre-ville de Lyon, un nouvel appel à manifester a été lancé pour le samedi 24 octobre. Plusieurs rassemblements sont annoncés dans la métropole, notamment place Bellecour.

Alors que Lyon est encore groggy et touchée par les scènes de chaos qui se sont déroulées ce weekend en Presqu'île, un nouvel appel à manifester est déjà lancé pour le weekend prochain et le samedi 24 octobre, présenté comme l'acte II du mouvement des Gilets jaunes. La coordination à l'origine de la précédente mobilisation appelle à une nouvelle journée d'action partout en France. Près de 80 rassemblements seraient d'ores et déjà programmés à travers le pays, recensés sur un site internet et une vaste carte indiquant tous les rassemblements et manifestations prévues dans les prochains jours.

Un rassemblement annoncé place Bellecour

À Lyon, le principal rendez-vous est fixé à 14 heures, place Bellecour, là même où les tensions avaient été particulièrement importantes samedi dernier. D'autres appels à manifester circulent également pour le 6e arrondissement de Lyon et à Vénissieux, sans que les lieux précis et les horaires aient encore été confirmés.

Cette nouvelle mobilisation intervient dans un contexte particulièrement tendu à Lyon. Samedi 17 octobre, plus de 150 commerces ont été pris pour cible en Presqu'île, notamment rue Victor-Hugo, tandis que l'office de tourisme de la place Bellecour a été incendié. Des scènes de violences et de pillages qui avaient suscité de nombreuses réactions, bien au-delà des frontières lyonnaises.

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S'il est encore trop tôt pour savoir si ces rassemblements ont fait l'objet d'une déclaration en préfecture ou si les autorités prendront des arrêtés pour les encadrer, voire les interdire, après les évènements du week-end dernier, ce nouveau rendez-vous place Bellecour devrait faire l'objet d'une attention toute particulière de la part des autorités.