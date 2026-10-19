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Le capitaine de l’Olympique Lyonnais, Corentin Tolisso. Photo by Alex MARTIN / AFP

Vainqueur de Nice dans la souffrance, l'OL prend la tête du championnat

  • par V.G.

    • Grâce à un succès arraché sur sa pelouse face à Nice (2-1), l'Olympique Lyonnais a pris la tête du championnat, une première depuis six ans.

    Lyon a pris la tête de la Ligue 1 après avoir battu Nice dans la douleur (2-1), dimanche dans son Groupama stadium au terme d'un match de la 7e journée animé que les Lyonnais ont terminé à dix après l'exclusion de Keito Nakamura à 20 minutes de la fin.

    L'Olympique lyonnais devance à la différence de buts, dans l'ordre, le Paris SG, le Paris FC, Lille et Monaco, tous à 14 points. De leur côté, les Aiglons restent dans la seconde moitié du classement (13e, 8 pts). Battu à Lens (2-1) lors de la dernière journée, l'OL a donc bien réagi cette semaine en s'imposant deux fois à domicile, une première fois devant Crystal Palace (3-2) en Ligue Europa puis contre Nice.

    Seixas à l'honneur

    Sur ces deux matches, l'OL a, à chaque fois, vécu une seconde période très pénible au cours de laquelle il a réussi à préserver son avance, après avoir pourtant bien contrôlé le jeu avant la mi-temps. Lyon, où l'entraîneur Paulo Fonseca avait opéré huit changements au coup d'envoi par rapport à jeudi, menait 2-1 à la pause, sous les yeux du prodige du cyclisme français Paul Seixas, qui a donné le coup d'envoi fictif de la rencontre avant d'aller suivre une partie du match avec le kop lyonnais.

    Pavel Sulc a repris en opportuniste un tir de Julien Duranville repoussé par Yehvann Diouf (33e) avant que Tanner Tessmann ne reprenne victorieusement un centre de l'aile droite de Zachary Athekamé (36e). Auparavant, les Niçois avaient ouvert la marque contre le cours du jeu, sur leur première occasion, Elye Wahi reprenant un centre adressé de la droite par Jonathan Clauss (1-0, 18e). C'est le 9e but de Wahi contre l'OL.

    Nice manque de réussite

    Si l'OL a affiché plein d'énergie en première période, la seconde a été tout à l'avantage de Niçois dominateurs, en supériorité numérique dans les 20 dernières minutes et qui aurait mérité d'égaliser. Une reprise de la tête d'Axel Witsel a heurté la barre après un corner de Clauss (53e) et une autre reprise de la tête signée Wahi a touché le poteau (74e).

    Entre-temps, une parade de Rémy Descamps avait sauvé l'OL sur un tir de Niels Nkounkou (55e). Nakamura a été exclu pour un choc malencontreux mais jugé dangereux par l'arbitre François Letexier avec Mohamed Abdelmonem (70e).

    Lyon a vraiment été en grande souffrance sur la fin de match et les Lyonnais, poussés par leur public, arc-boutés devant leur cage, ont parfois été héroïques face à la pression des Aiglons. Ceux-ci ont encore eu une opportunité par Wahi devant lequel Descamps s'est bien interposé (90+1).

    Nice a même bien cru égaliser mais le but marqué par Wahi à la réception d'un centre de Morgan Sanson a été refusé pour un hors-jeu après intervention de la VAR (90+4e).

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