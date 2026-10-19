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Inauguration du parc d’activités à Fragnes-La Loyère , en Saône-et-Loire. La commercialisation est en cours.

Saône-et-Loire : Salini mise sur SaôneOr pour loger les sous-traitants industriels du Grand Chalon

  • par La Rédaction

    • À Fragnes-La Loyère, sur la zone SaôneOr, la Foncière Salini a inauguré un parc d’activités de 7 300 m2 destiné aux sous-traitants industriels. Un investissement de 8 millions d'euros, le plus important du promoteur hors Île-de-France.

    À Fragnes-La Loyère la Foncière Salini a inauguré lundi un parc d’activités de 7 300 m² destiné aux PME industrielles et artisanales. C’est le plus gros investissement réalisé à ce jour hors Île-de-France par le promoteur francilien.

    Le Chalonnais confirme son attractivité auprès des investisseurs en immobilier d’entreprise.

    Lundi 12 octobre, Dominique Juillot, président du Grand Chalon et Giovanni Salini, responsable des opérations du groupe Salini ont inauguré, en présence d’élus locaux et du Département de Saône-et-Loire, un nouveau parc d’activités au cœur de la zone industrielle SaôneOr, à Fragnes-La Loyère.

    Montant de l’opération, 8 millions d'euros portés par la Foncière Salini, propriétaire de l’ensemble et réalisés par Salini Immobilier (112 millions d'euros de chiffre d'affaires, 70 salariés)). Pour l’entreprise familiale, fondée en 1965 et historiquement ancrée en Île-de-France, il s’agit de son plus important investissement en région et est signe d’une stratégie de maillage territorial engagée depuis 2019 avec des implantations successives à Lyon, Aix-en-Provence, Arras ou Mérignac.

    Cellules modulables pour les PME industrielles

    Lancé fin 2025, le chantier a livré deux bâtiments sur une parcelle de 14 777 m2. "Ce nouvel ensemble développe 7 285 m2 de surface de plancher, répartis en douze cellules modulables à partir de 340 m², destinées à accueillir des entreprises industrielles et artisanales" précise la Foncière Salini.

    La cible est claire : une dizaine d’entreprises industrielles, de sous-traitants et de prestataires de services à l’industrie, un segment sur lequel l’offre locative récente et de qualité reste rare dans les territoires intermédiaires. Le promoteur n’en est pas à son coup d’essai sur SaôneOr, où il a déjà réalisé des bâtiments pour le Groupe Atlantic et la Manufacture de Chalon.

    Ce nouveau programme consolide la vocation industrielle de la zone et sa capacité à fixer un écosystème de PME-PMI et de sous-traitants autour des donneurs d’ordre déjà présents. Conçu par AXiomE Architecture, le parc vise la certification BREEAM Very Good, devenue un critère de valorisation des actifs logistiques et d’activités. Les toitures accueilleront prochainement 1 800 m2 de panneaux photovoltaïques dont l’électricité sera réinjectée sur le réseau. Un argument de plus en plus décisif pour les locataires soumis à des exigences de reporting extra-financier.

    Depuis 1965, la Foncière Salini Immobilier s'affirme en tant que pionnière, fidèle à des valeurs essentielles telles que l'excellence opérationnelle, la priorité accordée à l'humain et le respect des engagements. Nous sommes reconnus pour notre gestion de portefeuille diversifiée, dédiée aux investisseurs privés, institutionnels ainsi qu'aux PME-PMI, tant en région qu'en Île-de-France. Notre présence s'étend à l'ensemble de l'Hexagone, en étroite collaboration avec nos partenaires et une compréhension approfondie des besoins locaux.

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