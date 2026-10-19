Un lundi humide et frais à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus

C'est une journée pluvieuse et plutôt fraiche qui attend Lyon et son agglomération ce lundi 19 octobre 2026.

Pour débuter cette nouvelle semaine du mois d'octobre, le temps s'annonce maussade à Lyon. Après quelques pluies en matinée, le ciel restera couvert tout au long de la journée avant le retour des précipitations en soirée et la nuit prochaine.

Côtés températures il fait 9 degrés ce lundi matin et le mercure atteindra les 14 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement en dessous des normales de saison. Et une fraicheur qui devrait se maintenir tout au long de la semaine à Lyon.