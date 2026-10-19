Face à Nice, les supporters de l’OL ont apporté leur soutien aux commerçants victimes des dégradations du 17 octobre

Lors de la victoire de l’OL contre Nice (2-1), ce dimanche, les groupes de supporters ont affiché leur soutien aux commerçants touchés par les violences survenues le 17 octobre à Lyon.

Les violences du samedi 17 octobre dans le centre de Lyon ont également indigné les supporters de l’OL présents dans les tribunes du Groupama Stadium. Dimanche soir, à l’occasion de la rencontre entre l’Olympique lyonnais et l’OGC Nice, les deux principaux groupes de fans du club ont tenu à afficher leur solidarité avec les victimes des dégradations survenues en Presqu’île.

"Soutien à celles et ceux qui font vivre Lyon"

Avant le coup d’envoi, les Bad Gones, installés dans le virage Nord, ont déployé une banderole faisant référence aux commerces pillés et aux dégâts causés dans Lyon. "Commerces pillés, ville saccagée, l’institution Bocuse souillée. Soutien à celles et ceux qui font vivre Lyon." Le message évoque les dégradations commises contre des commerces, mais aussi celles visant la statue de Paul Bocuse, figure emblématique de la gastronomie lyonnaise.

En face, dans le virage Sud, le groupe Lyon 1950 a affiché un message plus court, mais tout aussi significatif : "Lyon 1950 anti-casseurs. Soutien aux commerçants."

La banderole du virage Sud. @CL

Pour rappel, la mobilisation contre la vie chère a dégénéré dans plusieurs secteurs de la Presqu’île, où des affrontements avec les forces de l’ordre et de nombreuses dégradations ont été signalés. Le pavillon de l’office de tourisme, place Bellecour, a été incendié. Plusieurs commerces de la rue de la République, de la rue Victor-Hugo et de la rue Édouard-Herriot ont été victimes de pillages.

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