Châteaux, spectacles, expositions… Que faire en famille dans la Drôme pendant les vacances de la Toussaint ?

Le château de Grignan dans la Drôme est en lice pour la finale du Monument préféré des français (Crédit : Loic Julien @Chateaux-de-la-Drome

À l'occasion des vacances de la Toussaint, du 17 octobre au 1er novembre, plusieurs sites culturels de la Drôme proposent des animations pour petits et grands. Entre enquêtes dans les châteaux, exposition en pleine nature et spectacles, voici quelques idées de sorties.

Les vacances de la Toussaint sont l'occasion de découvrir autrement le patrimoine drômois. Pour les familles qui cherchent des activités pendant ces deux semaines, le Département de la Drôme met en avant plusieurs rendez-vous culturels.

Des enquêtes dans les châteaux

Les trois châteaux départementaux proposent notamment une programmation spéciale. À Montélimar, les visiteurs pourront explorer l'univers de la médecine et de la sorcellerie au Moyen Âge, à travers des visites, des énigmes et des animations adaptées aux enfants.

Au château de Suze-la-Rousse, place au mystère avec une enquête immersive consacrée à Nostradamus. D'autres activités permettent également de découvrir librement le château et son parc. À Grignan, les familles sont invitées à remonter le temps jusqu'au XVIIe siècle. L'Affaire Nicolas Fouquet plonge les participants dans les intrigues de la cour de Louis XIV, où Madame de Sévigné se retrouve elle aussi inquiétée. Des visites guidées et une visite nocturne sont également proposées.

Une exposition dans la forêt de Saoû

Pour mêler culture et balade en pleine nature, direction l'Auberge des Dauphins, au cœur de la forêt de Saoû. Jusqu'au 1er novembre, l'artiste Marie Denis y présente son exposition « Mes Verdures ». Ses créations, réalisées notamment à partir de bois, de pierre et de céramique, s'inspirent des univers végétal, minéral et animal. Une occasion de découvrir ce lieu patrimonial sous un autre regard.

Enfin, les bibliothèques drômoises participent également aux festivités avec la 15e édition du festival « De lignes en scène ». Jusqu'au 13 décembre, 35 établissements accueillent des représentations de théâtre, de danse, de musique, ainsi que des contes et des lectures. Cette année, la programmation met particulièrement les femmes à l'honneur.