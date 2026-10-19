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L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
L’après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy

Violences et pillages à Lyon : Doucet appelle à se réunir devant les mairies d'arrondissement ce lundi

  • par V.G.
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    • Après les violences et les dégradations survenues samedi 17 octobre dans le centre-ville de Lyon, Grégory Doucet appelle les habitants à se rassembler ce lundi à midi devant les neuf mairies d'arrondissement.

    Deux jours après les scènes de violence qui ont secoué la Presqu'île, la Ville de Lyon appelle à l'unité. Ce lundi 19 octobre, à 12 heures, des rassemblements sont organisés simultanément devant les neuf mairies d'arrondissement, à l'initiative du maire Grégory Doucet "en signe d’unité et d’apaisement."

    A lire aussi : Emeutes du 17 octobre : Lyon se réveille avec la gueule de bois

    L'objectif est d'exprimer la solidarité des Lyonnais envers les habitants et les commerçants touchés par les dégradations de samedi. De nombreuses boutiques avaient notamment été pillées, tandis que l'office du tourisme, place Bellecour, avait été saccagé et incendié.

    Cette initiative s'inscrit dans un appel national lancé par l'Association des maires de France (AMF), qui invite les élus et les citoyens à se réunir devant les mairies ce lundi. Dénonçant les attaques contre les bâtiments publics et les commerces dans plusieurs villes françaises, l'AMF souhaite également témoigner son soutien aux forces de l'ordre et aux services de secours mobilisés lors de ces violences.

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