Agriculteurs en colère : l'A47 bloquée dans les deux sens, d'importants bouchons au sud de Lyon

La circulation est particulièrement difficile ce lundi 19 octobre au sud de Lyon. Des agriculteurs de la Coordination rurale bloquent l'A47 à hauteur de Givors, provoquant d'importants embouteillages depuis le début de la matinée.

Un début de semaine compliqué pour les automobilistes au sud de Lyon et des agriculteurs qui viennent rejoindre le large mouvement de contestation de ces dernières semaines. Depuis tôt ce lundi matin, des agriculteurs de la Coordination rurale ont installé un barrage de tracteurs au niveau de l'échangeur de Chasse-sur-Rhône.

Ainsi, l'autoroute A47 est fermée dans les deux sens de circulation à hauteur de Givors, selon la Direction interdépartementale des routes Centre-Est. D'après nos confrères du Progrès, d'importants bouchons se sont formés entre Givors et Chasse-sur-Rhône. Le centre-ville de Givors est également saturé. Vers 7h30, il fallait notamment 40 minutes pour parcourir les 1,3 kilomètre séparant la gare du pont.

Des itinéraires de déviation

Pour éviter le secteur, les automobilistes arrivant de Saint-Étienne sont invités à emprunter les routes départementales puis l'A450 via Brignais. Depuis Lyon, un itinéraire passant par le boulevard urbain sud et l'A450 permet de rejoindre Saint-Étienne.

Les agriculteurs mobilisés dénoncent notamment la baisse de leurs revenus, l'augmentation de leurs charges et une concurrence étrangère qu'ils jugent déloyale. Les blocages pourraient durer toute la journée au sud de Lyon.