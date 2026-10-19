Orages et pluie : un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

L'Ardèche a été placé en vigilance jaune aux orages et à la pluie ce lundi 19 octobre 2026. C'est le seul département d'Auvergne-Rhône-Alpes dans ce cas.

Alors que le temps d'automne semble s'être définitivement installé dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France place un département en vigilance météo ce lundi 19 octobre. Il s'agit de l'Ardèche, placé en vigilance orages et pluie-inondation.

L'épisode pluvio-orageux très actif sur l'Hérault et le Gard remontera légèrement dans le sud du département de l'Ardèche et pourrait amener d'importantes précipitations tout au long de la journée.