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La nuit s’annonce agitée. Photo illustration

Orages et pluie : un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance

  • par LR

    • L'Ardèche a été placé en vigilance jaune aux orages et à la pluie ce lundi 19 octobre 2026. C'est le seul département d'Auvergne-Rhône-Alpes dans ce cas.

    Alors que le temps d'automne semble s'être définitivement installé dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, Météo France place un département en vigilance météo ce lundi 19 octobre. Il s'agit de l'Ardèche, placé en vigilance orages et pluie-inondation.

    L'épisode pluvio-orageux très actif sur l'Hérault et le Gard remontera légèrement dans le sud du département de l'Ardèche et pourrait amener d'importantes précipitations tout au long de la journée.

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