A Lyon, de nouveaux pillages de boutiques évités dimanche après l'intervention de la police

Au lendemain d'une journée chaotique à Lyon, dimanche de nouvelles tensions ont été observées dans le centre-ville, avec des pillages de boutiques évités par l'intervention de la police.

Un groupe d'une cinquantaine de jeunes, cagoulés pour la plupart, a tenté de briser la vitrine d'un magasin Lacoste à Lyon avant que la police n'intervienne, a constaté dimanche un journaliste de l'AFP. Ce groupe était parti de la place Bellecour vers une rue commerçante de la ville mais la police a réussi à le disperser notamment en lançant des gaz lacrymogènes.

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Les casseurs sont parvenus à desceller un panneau d'indication et se sont servis du pied en fer pour tenter de briser la vitrine du magasin, encouragés par les cris d'autres jeunes, parfois très jeunes. La police qui surveillait non loin est rapidement intervenue avec des tirs de gaz lacrymogène, faisant fuir les casseurs.

Trois d'entre eux ont été interpellés, dont l'un a été laissé libre, a constaté sur place l'AFP.