Emeutes du 17 octobre : Lyon se réveille avec la gueule de bois

Pillage, saccage, foule hors de contrôle : après la nuit du 17 octobre, Lyon panse ses plaies et s’interroge sur la suite. Panorama en images des dégâts.

Sidération. Ahurissement. Stupéfaction. Effarement. Consternation. Peur. Les mots sont saisissants. Choisis.

Dimanche 18 octobre, au petit matin, quelques passants constatent, incrédules, les dégâts rue de la République, artère commerçante principale de Lyon et épicentre des émeutes de la veille. Tout n’est que ruine. Verre brisé, gravats, pavés, détritus : le sol porte les stigmates d’une nuit de chaos, et partout traînent les restes d’un pillage effréné. Boîtes de chaussures vides, cintres tordus, emballages déchirés : la rue a des airs de cargaison renversée, livrée à la curée. Rue Edouard Herriot, rue Gasparin, place des Jacobins, rue Emile Zola, place de la République, Passage de l'Argue, rue Victor Hugo, rue Grolée, rue Confort, rue Jean de Tournes, rue Childebert et quelques magasins très ciblés rue de Brest, rue de Grenette et dans d'autres rues, la même désolation.

Le chaos s’est concentré dans un mouchoir de poche, au cœur de la Presqu'Ile, le coeur battant de la ville.

Sur place, des agents de nettoiement sont déjà à l’œuvre. Eux-mêmes semblent atterrés par l’ampleur du désastre. "Ils ont tout cassé, tout pillé… Franchement, c’est la misère", lâche l’un d’eux. Un collègue, plus inquiet, enchaîne : "Ça me fait peur. C’est quoi, la suite ? Ils vont entrer dans les immeubles ?"

Sur ce champ de ruines tombe une bruine froide et silencieuse. On voudrait y voir un signe : le ciel qui tente d’effacer les outrages de la nuit.

Lyon a connu, samedi 17 octobre, une nuit d’un autre temps, livrée à une fureur sans bornes. Pillage, saccage, foule hors de contrôle, une ville mise à sac par des casseurs et des pillards. Une nuit sans précédent, qui restera gravée dans la mémoire de la ville.

Pour l’heure, c’est la consternation qui l’emporte. Lyon se réveille avec la gueule de bois.

L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy

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