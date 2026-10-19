Actualité
illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
La pluie fait son retour. @LD / Lyon capitale

Météo à Lyon : pluie, fraîcheur et quelques éclaircies attendues cette semaine

  • par Vincent Guiraud

    • La semaine du lundi 19 au dimanche 25 octobre s'annonce particulièrement automnale à Lyon. Entre averses, ciel gris et températures relativement fraîches, le soleil devrait avoir du mal à s'imposer, malgré une amélioration en milieu de semaine.

    Les Lyonnais vont devoir garder leur parapluie à portée de main dans les prochains jours. Pour cette nouvelle semaine d'octobre, les prévisions météorologiques annoncent un temps largement perturbé dans l'agglomération lyonnaise. Dès ce lundi 19 octobre, les nuages domineront le ciel, accompagnés de quelques pluies, notamment dans la matinée. Le thermomètre ne devrait pas dépasser les 13 à 14 °C dans l'après-midi.

    Une amélioration attendue jeudi

    Mardi 20 octobre s'annonce comme l'une des journées les plus arrosées de la semaine, avec des précipitations parfois soutenues et des températures proches de 15 °C. Mercredi, les averses devraient encore se succéder, entrecoupées de quelques accalmies.

    Une amélioration est toutefois envisagée jeudi 22 octobre, avec le retour d'éclaircies et un temps plus sec. Les températures pourraient alors atteindre 16 °C, malgré une matinée fraîche. Vendredi, le mercure pourrait grimper jusqu'à 17 °C, sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies, avec encore un risque d'averses.

    Un week-end toujours incertain

    Pour samedi et dimanche, les prévisions restent plus incertaines. Le ciel devrait demeurer chargé, avec un risque de nouvelles pluies, notamment dimanche. Les maximales devraient osciller entre 14 et 16 °C.

    Une semaine typiquement automnale, donc, avant le passage à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre.

    à lire également
    L’arrêté anti-expulsion polémique de Saint-Denis relance le débat dans la métropole de Lyon
    Lyon : LFI réclame la démission du préfet après les violences du 17 octobre

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    L’arrêté anti-expulsion polémique de Saint-Denis relance le débat dans la métropole de Lyon
    Lyon : LFI réclame la démission du préfet après les violences du 17 octobre 10:03
    illustration pluie Lyon @LD / Lyon capitale
    Météo à Lyon : pluie, fraîcheur et quelques éclaircies attendues cette semaine 09:40
    Office du tourisme en feu place bellecour @William Pham
    Office de tourisme incendié, commerces pillés : les violences à Lyon font le tour du monde 09:15
    L'après émeutes du 17 octobre 2026 à Lyon @Guillaume Lamy
    Violences et pillages à Lyon : Doucet appelle à se réunir devant les mairies d'arrondissement ce lundi 08:42
    Blocage agriculteurs
    Agriculteurs en colère : l'A47 bloquée dans les deux sens, d'importants bouchons au sud de Lyon 08:15
    d'heure en heure
    A Lyon, de nouveaux pillages de boutiques évités dimanche après l'intervention de la police 07:59
    Vainqueur de Nice dans la souffrance, l'OL prend la tête du championnat 07:42
    Orages et pluie : un département d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:33
    Temps Pluvieux @Hugo LAUBEPIN
    Un lundi humide et frais à Lyon, jusqu'à 14 degrés attendus 07:14
    Dette française : “Il y a un effet boule de neige” 07:00
    On a testé les visites guidées de l'association Renaissance du Vieux-Lyon 18/10/26
    Lyon : clap de fin pour la 18e édition du festival Lumière avec les frères Coen à la Halle Tony Garnier 18/10/26
    Lyon : une cagnotte solidaire pour les commerçants de la Presqu’île saccagés et pillés 18/10/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut