La semaine du lundi 19 au dimanche 25 octobre s'annonce particulièrement automnale à Lyon. Entre averses, ciel gris et températures relativement fraîches, le soleil devrait avoir du mal à s'imposer, malgré une amélioration en milieu de semaine.

Les Lyonnais vont devoir garder leur parapluie à portée de main dans les prochains jours. Pour cette nouvelle semaine d'octobre, les prévisions météorologiques annoncent un temps largement perturbé dans l'agglomération lyonnaise. Dès ce lundi 19 octobre, les nuages domineront le ciel, accompagnés de quelques pluies, notamment dans la matinée. Le thermomètre ne devrait pas dépasser les 13 à 14 °C dans l'après-midi.

Une amélioration attendue jeudi

Mardi 20 octobre s'annonce comme l'une des journées les plus arrosées de la semaine, avec des précipitations parfois soutenues et des températures proches de 15 °C. Mercredi, les averses devraient encore se succéder, entrecoupées de quelques accalmies.

Une amélioration est toutefois envisagée jeudi 22 octobre, avec le retour d'éclaircies et un temps plus sec. Les températures pourraient alors atteindre 16 °C, malgré une matinée fraîche. Vendredi, le mercure pourrait grimper jusqu'à 17 °C, sous un ciel partagé entre nuages et éclaircies, avec encore un risque d'averses.

Un week-end toujours incertain

Pour samedi et dimanche, les prévisions restent plus incertaines. Le ciel devrait demeurer chargé, avec un risque de nouvelles pluies, notamment dimanche. Les maximales devraient osciller entre 14 et 16 °C.

Une semaine typiquement automnale, donc, avant le passage à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 octobre.