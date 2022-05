Violences à la Duchère : un adolescent de 15 ans interpellé à Lyon

Jeudi 5 mai, la soirée a été agitée dans le quartier de la Duchère dans le 9e arrondissement de Lyon. Tandis que des affrontements ont eu lieu avec la police, un adolescent de 15 ans suspecté d'avoir mis le feu à des containers a été interpellé.

Des affrontements avec les forces de l’ordre se sont produits jeudi 5 mai, aux alentours de 21 heures, au niveau de l'avenue Andreï-Sakharov dans le 9e arrondissement de Lyon. Un individu a d'ailleurs été interpellé à la suite de l'incendie volontaire de plusieurs containers sur la voie publique. Âgé 15 ans, l'adolescent suspecté d'être à l'origine de ces dégradations a été appréhendé par les policiers alors qu'il tentait de mettre feu à une poubelle.

Une seconde interpellation pour un rodéo

En parallèle, un autre individu, cette fois-ci âgé de 16 ans, a été interpellé pour rodéo et a blessé un policier en tentant de prendre la fuite en scooter rue Victor Schloelcher. Concernant le plus jeune des deux suspects, il a reconnu les faits pendant sa garde à vue. Le second a quant à lui été présenté au parquet de Lyon le 6 mai en vue d'une convocation devant le juge des enfants.