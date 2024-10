Villeurbanne : une opération "sport zéro déchet" avec les coupes et médailles inutilisées 

L’Office du Sport de Villeurbanne lance pour la deuxième année son opération "pour un sport zéro déchet" et récupère les coupes et médaillés inutilisées. Objectif : leur donner une seconde vie.

Donner une seconde vie aux matériels sportifs, c’est possible. Lancée l’année dernière par l’Office du Sport de Villeurbanne (OSV), l’initiative est simple : déposer les matériels inutilisés dans une boite de collecte située dans les locaux de la Maison des Sportifs, rue du docteur Rollet, à Villeurbanne, pour qu’ils soient réutilisés par les associations sportives.

Cette année, le dispositif s’élargit aux coupes et aux médailles. Après avoir constaté que les différents clubs "avaient des stocks de trophées ne servant plus, l’OSV a décidé de ne plus acheter neuf mais de les récupérer pour les redistribuer au sein du réseau et leur donner une seconde vie", explique ainsi le communiqué de l’OSV.

Les Villeurbannais peuvent désormais déposer leurs trophées et médailles inutilisés dans l’Éco-Box mise à disposition à la Maison des Sportifs. Tous les objets ainsi récoltés sont ensuite acheminés à la Recyclerie Sportive de la Duchère, dans le 9e arrondissement de Lyon, "pour être triés puis revendus à prix solidaires." Pour rappel, les locaux sont ouverts de 13 heures à 17 heures les lundis, de 8h30 à 12 heures puis de 13 heures à 17 heures les autres jours de la semaine.

